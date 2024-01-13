Биологи РУДН обнаружили, что зеленый чай смягчает вред от кальяна

Биологи РУДН с коллегами из Иордании и Малайзии обнаружили, что флавоноид из зеленого чая смягчает негативные последствия от курения кальяна — снижает воспаление и окислительный стресс, а также защищает ткани легких, печени и почек. Об этом «Известиям» 13 января рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии РУДН, доктор биологических наук Владимир Торшин.

Отмечается, что результаты исследования опубликованы в журнале Molecules.

Как обратил внимание Трошин, многие считают курение кальяна менее опасным, чем курение обычных сигарет. Хотя известно, что дым кальяна содержит канцерогены, тяжелые металлы и другие соединения, которые вызывают воспаление и оксидативный стресс, повреждающие клетки.

Биологи РУДН с коллегами из Иордании и Малайзии выяснили, что смягчить негативное воздействие кальяна может галлат эпигаллокатехина (EGCG). Это натуральный антиоксидант катехин, который в больших количествах содержится в зеленом чае.

«Природные соединения, особенно флавоноиды, известны своими защитными свойствами. Например, катехины — мощные антиоксидантные соединения, входящие в состав зеленого чая. Главный среди них — галлат эпигаллокатехина (EGCG), он составляет более 80% всех катехинов в зеленом чае. EGCG обладает мощным антиоксидантным действием: легко подавляет свободные радикалы и смягчает окислительный стресс, что предотвращает повреждение тканей», — рассказал Торшин.

Биологи проверяли действие EGCG на 48 взрослых мышах, которых разделили на несколько групп. Одна группа вдыхала дым кальяна со вкусовой добавкой, другая — без нее. Некоторые мыши затем получали дозу EGCG, а остальные не получали. Уровень воспаления в легких мышей оценивали по активности соединений, которые участвуют в воспалительных процессах и антиоксидантном ответе, кроме того, был проведен гистологический анализ тканей легких, печени и почек.

Эксперименты показали, что у тех мышей, которые после «курения» кальяна получали EGCG, маркеры воспаления и оксидативного стресса были выражены значительно слабее. Например, уровень интерлейкина 6 — соединения, которое активирует воспаление, повысился после вдыхания дыма кальяна в 3–3,5 раза. У тех мышей, которые принимали EGCG, этот показатель увеличивался только в два раза при вдыхании ароматизированного дыма, а в случае вдыхания дыма без добавок — лишь незначительно превышал нормальные значения.

Похожая картина наблюдалась и для других маркеров воспаления, кроме того, у принимавших EGCG мышей ткани легких оказались в лучшем состоянии. Это позволило сделать вывод, что EGCG смягчает вредный эффект кальяна.

«Найдены убедительные доказательства защитного действия EGCG на окислительный стресс и воспалительные реакции, вызываемые у мышей вдыханием дыма кальяна. Гистологические исследования также подтвердили положительное влияние EGCG на ткани легких, печени и почек. Однако молекулярные механизмы такого действия EGCG еще не изучены», — резюмировал Торшин.

3 февраля, врач-реаниматолог, медицинский редактор ИНВИТРО Сергей Симбирцев предупредил в беседе с «Известиями», что курение кальяна вредит здоровью не меньше, чем курение обычных сигарет, и может повышать риск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких.