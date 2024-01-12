На Байкале спасены оказавшиеся на оторванных льдинах рыбаки

На озере Байкал спасены рыбаки с двух дрейфующих льдин, сообщили 12 января в Telegram-канале МЧС Иркутской области.

По информации ведомства, семеро человек дрейфовали в разных местах на Байкале. Помощь спасателей понадобилась двум людям в районе Выдрино.

Как отмечается, льдину с двумя людьми прибило к берегу на Танхое, они самостоятельно сошли на него. Во втором случае спасатели добрались до группы из пятерых человек, которые дрейфовали в районе Выдрино. Двух граждан эвакуировали на берег спасатели, трое отказались от помощи, так как не хотели бросить на льду технику. За ними приехали на «Хивусе» их знакомые.

Всего в операции были задействованы 12 спасателей и пять единиц техники.

Ранее, 10 января, специалисты спасли дикого северного оленя, тонувшего в Байкале. Животному около четырех лет, руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова выразила надежду, что с ним всё будет хорошо.