Специалисты спасли тонущего в Байкале дикого северного оленя

Специалисты спасли дикого северного оленя, тонувшего в озере Байкал. Об этом сообщила в среду, 10 января, руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

«Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала», — написала она в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что животному около четырех лет, и выразила надежду на то, что с ним всё будет хорошо.

Помимо этого Дамдинова принесла слова благодарности за оперативную работу по сохранению животного мира республики госинспектору Бурприроднадзора в Северобайкальском районе Евгении Дубниковой, а также производственному инспектору Ивану Лыхолату.

«Все переживали, приложили много усилий для спасения оленя. <...> Молодцы!» — написала она.

В конце декабря сообщалось, что в Орле сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед собаку. Расстояние до нее и неокрепший лед затрудняли спасение. Недалеко от реки дети катались на «ватрушках». Спасатели проявили смекалку и попросили у них тюбинг. Они прикрепили трос к «ватрушке», и один из специалистов добрался до обессиленного пса и забрал его, после чего коллеги вытянули товарища вместе с животным со льда. Собаку вернули хозяйке. Жизни животного ничто не угрожает.