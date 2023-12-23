В Орле сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед собаку с помощью «ватрушки»
В Орле провалившуюся под лед собаку спасли с помощью детского тюбинга. Об этом 23 декабря сообщили в МЧС России.
«В Орле под лед провалилась собака. Ее хозяйка вызвала МЧС России. Расстояние до бедолаги и неокрепший лед затрудняли спасение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Недалеко от реки дети катались на «ватрушках». Специалисты МЧС проявили смекалку и попросили у них тюбинг. Спасатели прикрепили трос к «ватрушке». Один из них добрался до обессиленного пса, забрал собаку, а его коллеги затем вытянули товарища вместе с животным со льда.
Собаку вернули хозяйке. Жизни животного ничто не угрожает.
Ранее, 5 декабря, спасатели также вытащили оленя, провалившегося под лед на реке Лама в Тверской области. Животное не смогло самостоятельно выбраться из воды. Тогда сотрудники МЧС вытащили его и передали специалистам национального парка.