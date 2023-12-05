Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед оленя в Тверской области

Спасатели вытащили провалившегося под лед на реке Лама оленя. Соответствующее сообщение 5 декабря появилось в Telegram-канале ГУ МЧС по Тверской области.

«На реке Лама животное провалилось под лед и не может выбраться. Местные жители обратились за помощью в МЧС России. Спасатели ведомства вызволили оленя из холодной воды и передали сотрудникам национального парка», — говорится в сообщении.

В ведомстве также предостерегли от проверки прочности льда ударом ноги.

Ранее, 3 декабря, спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, который подал сигнал о помощи в акватории пролива Невельского в районе поселка Лазарев. Он сообщил, что находится на льду.

В течение всего дня экипаж вертолета успел осмотреть акваторию и береговую линию в районе поселка Лазарев на площади 550 кв. км. Поиски к 5 декабря результатов не принесли, МЧС продолжает поисково-спасательную операцию.