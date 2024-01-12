Политолог Семенов исключил вероятность полномасштабного конфликта в Йемене

От Йемена стоит ждать ответной реакции, однако вряд ли это перетечет в глобальный конфликт, заявил 12 января в разговоре с «Известиями» политолог, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По его словам, удары США и Британии по базам хуситов в Йемене не нанесли серьезного урона. При этом Вашингтон не потянет еще один полномасштабный конфликт, добавил он.

«Скорее всего, этот удар стал такой вынужденной мерой, так как США и Великобритания должны были как-то ответить на эти действия хуситов. Они давно уже готовились ответить, но у них не было четкого плана, как действовать», — указал эксперт.

Политолог отметил, что данные авиаудары не стали дорогостоящим предприятием для США. На данный момент рано говорить о том, что Вашингтон будет втянут в конфликт в Йемене, так как уже сейчас из-за поддержки Израиля им не хватает средств для Украины, подчеркнул он.

«Байдену [президенту США] надо было отчитаться, что он предпринял хоть какие-то меры против хуситов, а не оставил вот эти шаги без ответа», — заявил Семенов.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шесть ранены.

Президент США Джо Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Американский лидер указал, что атака имела оборонительный характер.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.