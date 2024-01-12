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Эксперты оценили решение вузов повысить стоимость образования

Депутат Берулава: необходимо найти механизмы, чтобы избежать роста цен на образование
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Повышение стоимости платного образования может быть для населения существенным, поэтому государство должно выделить вузам дополнительные дотации. Об этом «Известиям» 12 января сообщил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков.

«На мой взгляд, государству необходимо увеличить финансовые дотации вузам, которые могли бы в этом случае оставить стоимость обучения на прежнем уровне», — пояснил эксперт.

По его словам, позволить себе обучение на платной основе могут не все граждане. При этом спрос знаний с коммерческих студентов и само качество образования у них значительно ниже, так как они могут получать оценки, потому что учатся на платной основе, считает эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, напротив, предложил проанализировать как учебные заведения осваивают уже выделенные им дотационные средства.

«Это повышение стоимости обучения вузы должны обосновать. Им необходимо учитывать покупательную способность населения. Лично я считаю, что сегодня, в непростое для страны время, мы должны людям помогать, а не отбирать у них последнюю копейку. В связи с этим, на мой взгляд, необходимо проанализировать, как государственные вузы используют дотации, которые они уже получили, пошли ли они на те цели, под которые выделялись», — заявил депутат.

По его словам, необходимо найти механизмы, чтобы избежать роста цен на образование.

Дорого в учении: вузы готовятся увеличить стоимость платного образования на 10-12%
Чем они это объясняют и каких специализаций рост цен коснется в большей степени

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что стоимость платного образования в России в 2024–2025 годах может вырасти на 10–12%. Согласно статистике, 50% российских студентов, которые учатся в государственных вузах, платят за обучение.

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