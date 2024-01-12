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В ГД сочли шантажом слова Зеленского о возможной смерти пенсионеров из-за Запада

Депутат Чепа: Зеленский шантажирует Запад украинскими пенсионерами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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Президент Украины Владимир Зеленский своим же народом шантажирует западных союзников. Об этом 12 января заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Накануне в ходе пресс-конференции в Риге, проведенной во время его визита в Латвию, пожаловался, что пенсионеры Украины могут погибнуть, если Запад прекратит оказывать финансовую помощь.

«Это шантаж, попытки воздействия на общественность давлением, чтобы Запад продолжал поставки оружия и денег, но всё это еще больше наносит ущерб украинским пенсионерам», — считает Чепа.

По его словам, отказ от ведения переговоров и постоянные требования поставок оружия у западных партнеров также говорит о безысходности Зеленского.

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В ходе своего выступления в Риге, Зеленский также отметил, что именно республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты, губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние пенсионеров Украины.

До этого, 4 января, Десантис обвинил президента США Джо Байдена в неспособности назвать американским гражданам конечную цель поддержки Киева. По его словам, приоритетами для Соединенных Штатов являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» украинской стороне.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

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