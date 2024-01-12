Реклама
Прямой эфир
Мир
Инфляция в Аргентине в 2023 году превысила 210%
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Мир
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Авто
Tesla остановит большую часть производства в Берлине из-за проблем в Красном море
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии обращений россиян на фоне ударов по Йемену
Спорт
В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Мир
В США начались акции протеста из-за ударов по хуситам в Йемене
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атаками США и Британии по Йемену
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Мир
Байден назвал оборонительной атаку на хуситов в Йемене
Армия
Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ
Сюжет:

Зеленский предупредил о гибели пенсионеров на Украине без помощи Запада

Зеленский: без помощи Запада миллионы пенсионеров на Украине погибнут
0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине проживает около 11 млн человек пенсионного возраста, если Запад прекратит оказывать финансовую помощь, они погибнут. Об этом 11 января заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Риге, проведенной во время его визита в Латвию.

«Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал он. Запись пресс-конференции опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

При этом Зеленский подчеркнул, что государство многое закупает за свой счет, однако без помощи западных стран Украина не сможет выплатить пенсии.

Кроме того, украинский лидер отметил, что именно республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты, губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние пенсионеров. зеленский указал, что тот не может понять в силу молодости, насколько тяжело приходится пожилым людям в стране, где проводятся военные действия.

Президент Украины заявил, что у Вашингтона осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Киеву. По его словам, эти средства получали в том числе и американские пенсионеры.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

11 января Зеленский прибыл в Латвию с визитом. Он встретился с президентом этой страны Эдгаром Ринкевичем, который объявил о передаче Украине нового пакета помощи, включающего в себя гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства, а также другое оружие и снаряжение.

До этого, 4 января, Десантис обвинил президента США Джо Байдена в неспособности назвать американским гражданам конечную цель поддержки Украины. По его словам, приоритетами для Штатов являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» украинской стороне.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024