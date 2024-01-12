На Украине проживает около 11 млн человек пенсионного возраста, если Запад прекратит оказывать финансовую помощь, они погибнут. Об этом 11 января заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Риге, проведенной во время его визита в Латвию.

«Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал он. Запись пресс-конференции опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

При этом Зеленский подчеркнул, что государство многое закупает за свой счет, однако без помощи западных стран Украина не сможет выплатить пенсии.

Кроме того, украинский лидер отметил, что именно республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты, губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние пенсионеров. зеленский указал, что тот не может понять в силу молодости, насколько тяжело приходится пожилым людям в стране, где проводятся военные действия.

Президент Украины заявил, что у Вашингтона осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Киеву. По его словам, эти средства получали в том числе и американские пенсионеры.

11 января Зеленский прибыл в Латвию с визитом. Он встретился с президентом этой страны Эдгаром Ринкевичем, который объявил о передаче Украине нового пакета помощи, включающего в себя гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства, а также другое оружие и снаряжение.

До этого, 4 января, Десантис обвинил президента США Джо Байдена в неспособности назвать американским гражданам конечную цель поддержки Украины. По его словам, приоритетами для Штатов являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» украинской стороне.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.