Знак зодиака Скорпион: описание, характеристика для мужчин, женщин и детей

Скорпион — самый загадочный и противоречивый водный знак. Он может стать верным другом и надежным партнером или опасным противником. О том, какими качествами обладают люди, рожденные под этим созвездием, читайте в материале «Известий».

Знак зодиака Скорпион — общая характеристика

Под покровительством Скорпиона находятся люди, родившиеся с 23 октября по 21 ноября. Управляющих планет у этого знака две — Плутон и Марс. Астрологи связывают его со стихией воды, темно-красным, желтым, черным и пурпурным цветами, а также картой Таро «Смерть».

Удачу Скорпионам приносят топаз, опал, лабрадор, сердолик, гранат, турмалин, коралл, александрит и бирюза. Эксперты отмечают, что наиболее благоприятными днями для этого знака являются вторники.

Знак зодиака Скорпион — характер, сильные и слабые стороны

В Скорпионах гармонично сочетаются на первый взгляд противоположные черты. Представители этого знака терпеливы, проницательны и трудолюбивы. Они обладают развитой интуицией, хорошо читают окружающих людей. При этом сами Скорпионы предпочитают оставаться для других закрытой книгой. Им важно сохранить свои секреты, даже самые незначительные.

Загадочность, уверенность в себе и независимость от чужого мнения наделяют Скорпионов особым шармом. Представители этого знака умеют привлекать к себе внимание и эффективно добиваться поставленных целей. Всё это делает их отличными лидерами и успешными карьеристами. Кроме того, Скорпионы обладают невероятным упорством, граничащим с трудоголизмом. Они безропотно берутся за самую сложную работу и непременно доводят дело до конца, иногда в ущерб своим интересам и здоровью.

Со стороны рожденные под этим созвездием могут показаться холодными и расчетливыми. Отчасти это действительно так — Скорпионы привыкли принимать решения с холодной головой, не поддаваясь эмоциям. Однако внутри них бушует настоящий ураган чувств, проявлять которые представителям этого знака может быть трудно. Поэтому сдержанность у них может внезапно обернуться вспышкой раздражения, а безразличие — состраданием и нежностью.

Чувственные переживания играют важную роль в жизни Скорпионов. Они любят окружать себя комфортом, не откажутся от массажей, СПА-процедур, вкусной еды. В романтических отношениях проявляют себя как страстные любовники. Они быстро увлекаются объектом своей симпатии, умеют добиваться, красиво ухаживать. Нередко прибегают к экстравагантным методам, чтобы привлечь внимание партнера.

Тем не менее, в любви Скорпионы бывают непостоянны. Пока чувства пылают, они готовы прощать своему избраннику любые недостатки, жить его интересами, но охладев, уже не смогут вернуть заинтересованность в партнере. Это не значит, что Скорпионы не способны на продолжительные союзы. Если они встречают достойного человека, который может поддерживать их интерес, то становятся хорошими супругами.

Еще одна сложность в отношениях с представителями этого знака — их склонность к ревности. Скорпионы не терпят измен и могут расценить как неверность даже невинные взаимодействия. Помимо этого, они не переносят ложь, недосказанность и фальшь. Заподозрив партнера в предательстве, они могут устроить скандал и в крайнем случае разорвать все контакты.

Подружиться со Скорпионом сложно, но те, кому это удастся, получат верного соратника. Рожденные под этим созвездием никогда не оставят близкого человека в беде. Они безупречно хранят секреты, умеют поднять настроение, выслушать, дают дают полезные советы. Друзей у Скорпионов как правило немного, и они очень ими дорожат. Тем не менее, взамен они требуют честности, надежности и отзывчивости.

Среди достоинств этого знака можно назвать целеустремленность, верность, амбициозность, стойкость и трудолюбие. К недостаткам Скорпионов относятся обидчивость, эгоизм, мстительность, самовлюбленность и склонность к ревности.

Характеристика мужчин Скорпионов

Мужчины Скорпионы зачастую гордые, властные и уверенные в себе. Они не оглядываются на чужое мнение, принимают самостоятельные и хладнокровные решения, но в то же время не лишены азартности, склонны к риску. Нередко представители этого знака увлекаются экстремальными видами спорта.

По отношению к своим возлюбленным Скорпионы обаятельны и романтичны. Они не скупятся на подарки, организуют незабываемые свидания, делают сюрпризы. Такие мужчины тяжело принимают отказы, умеют очаровывать и добиваться. От своих избранниц они ждут восхищения, верности и признания авторитета. Могут быть властными, в семье стремятся занять роль лидера. Им сложно принимать критику, они плохо воспринимают даже обоснованные претензии, что негативно сказывается на взаимодействии в паре. Однако, если партнеры найдут способы договариваться, Скорпионы будут преданными и надежными спутниками жизни.

Характеристика женщин Скорпионов

Женщин Скорпионов часто называют femme fatale, роковыми женщинами. Они привлекательны, харизматичны, умеют производить впечатление и любят быть в центре внимания. Представительницы этого знака независимы, знают себе цену и не терпят нарочито покровительственного отношения. При этом они романтичны и влюбчивы, готовы на многое ради своего избранника.

В отношениях женщины Скорпионы не теряют своей загадочности и индивидуализма. Размеренная и стабильная жизнь им быстро надоедает, поэтому они стараются наполнить ее различными эмоциями. Несмотря на преданность партнеру, нуждаются во внимании со стороны, а в погоне за восхищением могут вести себя несколько вызывающе.

Характеристика ребенка Скорпиона

Дети Скорпионы как правило спокойны и самостоятельны. В то же время они невероятно эмоциональны, но большую часть переживаний держат в себе. Поэтому родителям важно проявлять ненавязчивый интерес к жизни такого ребенка, мягко подталкивать его к разговорам по душам. При этом не стоит относиться к нему снисходительно, равноправное общение — ключ к доверию маленького Скорпиона.

Помимо этого, такие дети нуждаются в признании своих заслуг. Но хвалить желательно по делу и искренне, так как Скорпионы хорошо различают лесть. В вопросах обучения лучше дать ребенку возможность выбрать любимые предметы и углубленно заниматься ими, а не требовать идеальной успеваемости во всем.

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