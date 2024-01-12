Суд получил ходатайство следствия об аресте Удальцова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-службе суда.
В настоящий момент материалы по ходатайству зарегистрированы, уточнили там.
О требовании Следственного комитета (СК) РФ арестовать Удальцова накануне сообщила его адвокат Виолетта Волкова. По ее информации, лидеру «Левого фронта» предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Она отметила, что не может раскрыть подробности дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного следствия.
Ранее в тот же день у Удальцова прошли обыски, после чего его доставили в отдел СК. Со слов источника «Известий», причиной стали посты лидера «Левого фронта» в Telegram-канале.
Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.