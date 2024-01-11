Правоохранители провели обыски у Удальцова

У лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова прошли обыски, после чего его доставили в отдел Следственного комитета. Как сообщил источник «Известий», причиной стали его посты в Telegram-канале.

Предварительно, в середине декабря этого года в отношении него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.