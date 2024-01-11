СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма

Следственный комитет (СК) РФ требует арестовать лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета, сообщила 11 января его адвокат Виолетта Волкова «Интерфаксу».

«Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), он задержан», — сказала она.

Правозащитница отметила, что не может раскрыть подробности дела, поскольку дана подписка о неразглашении данных предварительного следствия.

Ожидается, что в пятницу, 12 января, следствие выйдет в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте.

Ранее в этот день у Удальцова прошли обыски, после чего его доставили в отдел Следственного комитета. Со слов источника «Известий», причиной стали посты лидера «Левого фронта» в Telegram-канале.

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.