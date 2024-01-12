Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов

Тромбоз может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а потому важно выявить это заболевание на начальной стадии. Распознавать симптомы тромбоза научила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева в пятницу, 12 января.

Она объяснила, что острым тромбозом называется закупоривание сосуда изнутри вязкими массами, которые называют тромбическими. Такие пробки перекрывают кровоток. Если закупорена артерия — это артериальный тромбоз. При такой же проблеме с веной тромбоз называют венозным.

«Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности. К первым симптомам артериального тромбоза относятся: внезапная, очень сильная боль; отсутствие пульса на конечности; бледность, похолодание, онемение конечности», — перечислила врач в интервью «Газете.Ru».

Фомичева добавила, что при ишемии необходимо быстро ввести тромболитические препараты.

Венозный же тромбоз приводит к острому тромбофлебиту вен. Симптомы этого заболевания — это боль и отечность в конечности, местное покраснение кожи (при полной обструкции кровотока возможно посинение — цианоз кожи), местное повышение температуры в области вены (горячая кожа), а также болезненное уплотнение по ходу вены.

«Венозный тромбоз может привеcти к жизнеугрожающему состоянию — тромбоэмболии легочной артерии. Артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта», — рассказала врач.

Она также подчеркнула, что любой вид тромбоза требует своевременной диагностики, поскольку лечение необходимо начинать как можно быстрее.

Ранее, 27 ноября, кардиолог медицинского исследовательского центра Flourish (Флорида, США) Сет Баум рассказал, что образованию тромбов может способствовать повышенная концентрация липопротеина (а) в организме. Чтобы избежать негативных последствий, эксперт рекомендовал регулярно измерять уровень этого вещества.

До этого, 17 ноября, врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова посоветовала обратить внимание на состояние крови и употреблять больше жидкости, если кровь слишком вязкая, поскольку густая гровь может привести к образованию тромбов.