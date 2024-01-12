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Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов

Врач Фомичева: тромбоз может привести к тромбоэмболии и инсульту
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Тромбоз может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а потому важно выявить это заболевание на начальной стадии. Распознавать симптомы тромбоза научила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева в пятницу, 12 января.

Она объяснила, что острым тромбозом называется закупоривание сосуда изнутри вязкими массами, которые называют тромбическими. Такие пробки перекрывают кровоток. Если закупорена артерия — это артериальный тромбоз. При такой же проблеме с веной тромбоз называют венозным.

«Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности. К первым симптомам артериального тромбоза относятся: внезапная, очень сильная боль; отсутствие пульса на конечности; бледность, похолодание, онемение конечности», — перечислила врач в интервью «Газете.Ru».

Фомичева добавила, что при ишемии необходимо быстро ввести тромболитические препараты.

Венозный же тромбоз приводит к острому тромбофлебиту вен. Симптомы этого заболевания — это боль и отечность в конечности, местное покраснение кожи (при полной обструкции кровотока возможно посинение — цианоз кожи), местное повышение температуры в области вены (горячая кожа), а также болезненное уплотнение по ходу вены.

«Венозный тромбоз может привеcти к жизнеугрожающему состоянию — тромбоэмболии легочной артерии. Артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта», — рассказала врач.

Она также подчеркнула, что любой вид тромбоза требует своевременной диагностики, поскольку лечение необходимо начинать как можно быстрее.

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Ранее, 27 ноября, кардиолог медицинского исследовательского центра Flourish (Флорида, США) Сет Баум рассказал, что образованию тромбов может способствовать повышенная концентрация липопротеина (а) в организме. Чтобы избежать негативных последствий, эксперт рекомендовал регулярно измерять уровень этого вещества.

До этого, 17 ноября, врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова посоветовала обратить внимание на состояние крови и употреблять больше жидкости, если кровь слишком вязкая, поскольку густая гровь может привести к образованию тромбов.

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