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Вкалывают роботов: студент РУДН создал наноаппараты для борьбы с тромбами

Как третьекурснику удалось привлечь 400 млн рублей инвестиций на разработку нового терапевтического метода
Фото: пресс-служба Сбера
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Студент третьего курса Медицинского института РУДН Андрей Костылев придумал, как бороться с тромбозом и атеросклерозом с помощью нанороботов. Они вводятся в кровоток через лучевую артерию, под управлением магнитного поля попадают в нужное место и высвобождают там лекарство, которое растворяет бляшку или сгусток. Специалисты уверены, что такой метод перспективен, хотя и требует доработки. Необходимо провести полный комплекс испытаний на биологических средах, животных и людях, прежде чем нанороботов можно будет использовать в кардиологии. Деньги на исследование у молодых разработчиков уже есть — команда привлекла на развитие стартапа более 400 млн рублей от РФПИ и частных инвесторов. Как им это удалось, читайте в материале «Известий».

Сон в сердце

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Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре смертности населения России (около 47% случаев), следует из данным Минздрава. Зачастую такие пациенты умирают от закупорки сосудов бляшками вследствие атеросклероза или от перекрытия артерий кровяными сгустками тромбами. Студент третьего курса Медицинского института РУДН, будущий сосудистый хирург Андрей Костылев придумал, как помочь таким людям с помощью нанороботов.

— Идея проекта пришла мне в голову два года назад во сне. Тогда я учился на первом курсе. Мне приснились роботы в виде жучков, которые летают по кровотоку. Что-то из области фантастики, — рассказал «Известиями» Андрей Костылев. — На следующее утро я стал искать информацию о нанороботах и в каких сферах они применяются. Тогда решил создать микроструктуру, которая бы позволила дистанционно лечить атеросклероз и тромбоз — одни из самых распространенных заболеваний.

Вкалывают роботов
Модель наноробота

Модель наноробота

Фото: Labmain
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В результате молодой человек спроектировал модель нанороботов. Это микроструктура овальной формы, которую с помощью удаленной системы управления можно растягивать в длину и ширину. Она доставляет лекарственные препараты непосредственно к сосудистой бляшке или тромбу и разрушает их изнутри. При этом не образуется рубцов и следов на сосуде, которые могут мешать кровотоку.

Сама структура состоит из биосовместимых, биоразлагаемых материалов, одобренных к применению Всемирной организацией здравоохранения. В их основе лежат магнитные наночастицы и биополимеры.

— Структуру вводят в лучевую артерию. Управляется она дистанционно, программно-аппаратным комплексом. Пациент ничего не почувствует, даже оставаясь в сознании, — пояснил Андрей Костылев. — После того как мы удостоверимся, что структура выполнила свою задачу, запрограммируем ее путь так, чтобы она вернулась в место, где ее и вводили. Или сделаем так, чтобы она растворилась при помощи магнитного поля.

Вкалывают роботов
Фото: Labmain

Первый прототип продукта был создан на базе НИИ молекулярной и клеточной медицины Медицинского института РУДН.

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Секрет на миллионы

Для того чтобы привлечь к проекту инвесторов, молодой ученый собрал команду из студентов и научных сотрудников профильных вузов. Она стала победителем акселератора SberStudent. Нанороботами заинтересовались инвесторы, команда уже привлекла на развитие технологии более 400 млн. рублей. Часть из этих денег вложил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), остальные средства поступили от частных инвесторов.

— Проект представляет собой часть стратегии по улучшению технологического суверенитета и развитию в области здравоохранения, — рассказал «Известиям» первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман. — Фонд окажет содействие на всех этапах развития и разработки нанороботов против атеросклероза.

Вкалывают роботов
Андрей Костылев

Андрей Костылев

Фото: пресс-служба «Сбера»

Представители «Сбера» подчеркнули, что в современном мире именно молодежь можно считать ключевым двигателем технологического предпринимательства, ее вклад в экономику, по разным оценкам, составляет более 30% мирового ВВП. Именно молодые люди тонко чувствуют тренды и чаще, чем взрослые, находят нестандартные решения, отметили в организации.

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— Возьмите десять самых дорогих компаний мира, девять из них представляют технологическую сферу. Их основатели открыли свой бизнес, когда сами были студентами и совсем юными людьми, — напомнила управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей.

На замену зондам

Новая технология перспективна и может найти применение как в науке, так и в клинической практике, уверена заместитель директора НИИ молекулярной и клеточной медицины МИ РУДН Анастасия Лоховина. Но пока она находится на ранней стадии и есть некоторые аспекты, которые необходимо доработать.

— Лечение нацелено на пациентов с диагнозами гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина в крови. — «Известия»), дислипидемия (аномально повышенный уровень липидов. — «Известия») и, как следствие, атеросклероз, — рассказала она.

Технически это изобретение действительно можно можно назвать роботом, правда, не таким, каким его представляет в своем воображении обыватель, рассказал старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков.

Вкалывают роботов
Фото: SberStudent
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— Это начальная структура, которая так или иначе является аппаратом, управляемым дистанционно через магнитные поля. Сейчас для таких манипуляций требуются зонды, которые запускаются через сосуды. Так, например, делают установку стента в артерию, которая кровоснабжает сердце. Через бедренную артерию также проводят длинный-длинный стент. А здесь технология дистанционного управления объектом микроскопического размера. Она очень перспективна, — рассказал ученый.

Сейчас команда студентов-медиков договаривается с представителями Российского кардиологического общества об исследованиях нанороботов и открытом доступе к консультациям с врачами нужной специальности, а также их участии в клинической части проекта в дальнейшем. Также молодые разработчики ведут переговоры с ЦКБ Управления делами президента РФ, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева и другими учреждениями.

Нанороботы для терапии тромбоза

В ближайшее время начнутся исследования на биологических средах, а затем — лабораторных животных. Ожидается, что промышленное производство и использование продукта начнется в 2028 году.

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