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Врач рассказала об опасности сгущения крови

Врач Миронова: один лишь фактор густой крови не является критичным для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова 17 ноября рассказала «Известиям», какие факторы могут привести к сгущению крови.

«Когда врачи говорят о густой крови, чаще всего имеют в виду процесс гемоконцентрации, когда кровь становится более густой и вязкой, в ней становится меньше жидкости. Такие состояния могут возникать, когда человек пьет недостаточное количество жидкости, поэтому важно для профилактики употреблять достаточно напитков — причем, любых. Не важно, будет это вода, чай, либо, например, даже кофейные напитки», — сказала она.

Тем не менее один лишь фактор густой крови не является критичным для здоровья, потому что для возникновения опасного состояния в виде тромбоза густая кровь должна сочетаться с другими факторами риска — главным образом, с низкой активностью. Риск того, что густая кровь может застревать в сосудах и не продвигаться, часто возникает, например, в самолетах, пояснила Миронова.

Гемоконцентрация может быть опасна для людей, у которых есть и другие риски по возникновению тромботических состояний, например, генетические отклонения, а также тромбозы, которые возникали уже в прошлом, отметила эксперт.

«Однако для большинства здоровых людей это не должно повлиять на возникновение опасных для жизни состояний, потому что организм человека умеет контролировать процессы тромбообразования. И если у здорового человека кровь становится достаточно густой, организм подключает механизмы, которые разжижают тромбы, и они попросту не будут формироваться», — сказала врач.

Обратить внимание на состояние крови нужно людям, у которых уже имеются нарушения свертываемости крови, а также тем, кто употребляет кроверазжижающие препараты — антикоагулянты, заявила собеседница «Известий».

«Некоторые продукты питание не сочетаются с антикоагулянтами и могут снизить их активность, что может привести к тромбозу. Это такие продукты, как темно-зеленые овощи, например, шпинат, молодая капуста, салат латук, брюссельская капуста, а также некоторые бобовые. Поэтому рекомендуется сбалансировать свое питание, побольше двигаться и не забывать регулярно пить достаточное количество жидкости», — заключила Миронова.

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В конце октября врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что для профилактики густой крови необходимо правильное и сбалансированное питание. Он отметил, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, а наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. При этом, по словам врача, разжижать кровь не требуется, когда у человека нет показаний к антикоагулянтам. В этом случае доктор рекомендует пить достаточное количество воды.

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