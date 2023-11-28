Кардиолог порекомендовал контролировать уровень липопротеина (a) в организме

Повышенный уровень липопротеина (a) ― один из маркеров высокой вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, который зачастую оказывается проигнорирован специалистами. Об этом в беседе 27 ноября заявил кардиолог медицинского исследовательского центра Flourish (Флорида, США) Сет Баум.

Эксперт напомнил, что липопротеин (a) ― это сложный белок, который переносит холестерин в организме. Чем выше уровень содержания этого белка, тем больше риск накопления холестерина в кровеносных сосудах, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

«Липопротеин (a) содержит частицы, которые в более высоких концентрациях приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям», ― отметил доктор Баум в беседе с телеканалом Fox News.

Кроме того, добавил кардиолог, повышенная концентрация липопротеина (a) в организме тесно связана с повышенным риском развития атеросклероза, а также образования тромбов и воспалений, свойственных для прогрессирования холестериновых бляшек и риска инфаркта. По словам кардиолога, порядка 20% населения Соединенных Штатов находятся в группе риска из-за повышенного уровня содержания липопротеина (a) в организме. Баум уточнил, что небольшое количество из этого числа осведомлены об особенностях своего здоровья.

Чтобы избежать негативных последствий, кардиолог рекомендовал регулярно измерять уровень липопротеина (a). Кроме того, отметил эксперт, концентрацию этого сложного белка в организме невозможно регулировать, внося изменения в образ жизни.

В октябре гендиректор НМИЦ кардиологии имени Чазова, академик РАН Сергей Бойцов предупредил, что риск инфаркта повышается с возрастом, поскольку сосуды становятся менее эластичными, а их просвет сужается из-за отложений холестерина. По его словам, на серьезную проблему в области кардиологии может указывать боль в грудной клетке, появление или нарастание одышки, ощущение перебоев в работе сердца, учащенное сердцебиение, отеки, выраженная слабость, потеря сознания и нестабильность артериального давления. Врач призвал обращаться к врачу при наличии любого из симптомов.