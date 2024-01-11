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Военные ВС РФ рассказали «Известиям» об обезвреживании дронов-камикадзе ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На северском направлении российские военнослужащие уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разными методами. Подробнее о них военные рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину 11 января.

«Поселок Золотаревка здесь где-то в километре. За ним уже ВСУ. Вот эти здания они используют как промежуточный аэродром. «Аэродром подскока» на сленге летчиков. Сажают дроны и выжидают, пока не появится цель», — передает военкор.

Военный с позывным Стилет рассказывает, что бойцы уничтожают беспилотники разными способами в зависимости от того, какое оружие есть с собой, например из автомата. Также военнослужащие могут накинуть на крышу здания сеть, которая не дает аппарату взлететь. Позже у дрона садятся батарейки, и после этого его можно разминировать.

Инженер-изобретатель Александр Мигель привез военным свою модель беспилотника, а они уже рассказали, что именно стоит доработать. Например, они порекомендовали оснастить аппарат камерой с высоким качеством съемки для более детального изучения местности. Изобретатель отметил пожелания бойцов и пообещал внести корректировки.

«Народ вкладывает большую силу. Начиная от того, чем обуться, заканчивая такими великолепными изобретениями. В принципе, без народа победа была бы невозможна», — заключил военнослужащий с позывным Петруха.

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Накануне, 10 января, военные РФ поразили два цеха по сборке беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. В операции участвовали ударные беспилотники группировок Вооруженных сил России, а также ракетные войска совместно с артиллерией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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