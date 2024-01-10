Военные РФ поразили два цеха ВСУ по сборке беспилотников
Российские войска поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 10 января в Минобороны РФ.
В операции участвовали ракетные войска совместно с артиллерией, а также ударные беспилотники группировок Вооруженных сил России.
«В течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе», — сообщили в ведомстве.
Днем ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ около Красноармейска в ДНР и Веселого в Харьковской области.
До этого, 5 января, сообщалось, что танкисты ВС России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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