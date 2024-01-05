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Танкисты ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Танкисты Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом 5 января сообщает Минобороны РФ.

Экипаж танка Т-80БВМ получил координаты, после чего, находясь на переднем крае обороны, нанес огневой удар, тем самым отработав координаты. Известно, что танкисты неоднократно удостаивались высоких наград от командования, так как в течение 10 дней отбивали наступление боевиков ВСУ.

За поджоги БМП и танков некоторые были удостоены ордена Мужества.

«Подъезжаем, наводимся на цель, оператор дрона дает команду на работу. После первого выстрела происходит корректировка огня», — приводят в оборонном ведомстве слова наводчика-оператора танка с позывным Шрам.

В министерстве добавили, что экипажи находятся на круглосуточном дежурстве и ежедневно совершают по несколько боевых выездов.

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Ранее в этот же день Минобороны выделило заслуги сержанта Егора Егорова, который командовал экипажем реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», выполняющим боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы в обороне. Оценив обстановку, он нанес атакующим боевикам огневое поражение.

Накануне, 4 января, военное ведомство сообщило, что российские военнослужащие за сутки ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Силами РФ также обезврежено до 100 военнослужащих в живой силе, а также техника противника, среди которой три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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