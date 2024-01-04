Военные РФ поразили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие за сутки ликвидировали склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Минобороны.

Хранилище с оружием 113-й бригады территориальной обороны обнаружено в районе населенного пункта Жовтневое. Силами РФ также обезврежено до 100 военнослужащих в живой силе, а также техника противника, среди которой три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.

Бойцы подразделений Западной группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й, 117-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

Кроме того, силами российских средств ПВО уничтожены 37 украинских беспилотников.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Еленовка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Романовское, Мирное Запорожской области, Збурьевка, Песчановка и Новая Каховка Херсонской области», — говорится в сообщении.

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