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Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Министерство обороны РФ 5 января рассказало о новых героических подвигах и поступках военнослужащих ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, старшая операционная медицинская сестра старший сержант Ольга Арзамасцева с первых дней спецоперации действует в составе медицинского отряда специального назначения, выполняя боевую задачу по оказанию медицинской помощи раненым военнослужащим, обеспечивая сохранение их жизни и здоровья.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря высоким профессиональным навыкам Арзамасцева за период выполнения задач в зоне спецоперации оказала медицинскую помощь более 3 тыс. военнослужащих с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

Также Минобороны выделило заслуги сержанта Егора Егорова, который командовал экипажем реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», выполняющим боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы в обороне.

Украинские боевики, накопив силы и средства, пользуясь численным преимуществом в личном составе и технике, перешли в атаку. Оценив обстановку, выбрав наиболее выгодные основную и запасные позиции, Егоров нанес огневое поражение наступающему противнику.

Благодаря грамотным и слаженным действиям Егорова и подчиненного экипажа, несмотря на контрбатарейную борьбу со стороны ВСУ, удалось оперативно менять позиции, наводиться и отрабатывать цели. Благодаря профессионализму сержанта позиции вражеской артиллерии были подавлены, что позволило российским войскам перейти в наступление и отбросить боевиков на исходные рубежи.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за сутки ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Силами РФ также обезврежено до 100 военнослужащих в живой силе, а также техника противника, среди которой три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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