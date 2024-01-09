В течение суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили десять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом 9 января сообщили в Минобороны России.

Также были сбиты шесть украинских беспилотников у населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики (ЛНР) и в районе Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Красноармейска ДНР и Веселого Харьковской области.

Накануне, 8 января, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Верхнекаменки, Новомихайловки, Георгиевки, Курдюмовки и Спорного ДНР. Он отметил, что российские военные также нанесли удары по опорным пунктам и блиндажам ВВСУ на донецком направлении.

До этого, 6 января, сообщалось, что войска России поразили живую силу украинской армии в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки на этом же направлении. ВСУ потеряли здесь более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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