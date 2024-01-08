Российские военные перехватили восемь дронов ВСУ на донецком направлении

Военные Южной группировки российских войск нанесли удары по опорным пунктам и блиндажам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, а также ликвидировали восемь украинских дронов. Об этом 8 января сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новомихайловка, Георгиевка, Курдюмовка, Спорное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также Астафьев отметил, что подразделения группировки «Юг» при помощи авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли удары по украинской армии в районе Богдановки, Артемовска, Курдюмовки и Клещеевки на донецком направлении.

ВСУ понесли значительные потери в живой силе и боевой технике. Российские военные ликвидировали два пикапа, антенну спутниковой связи, два опорных пункта и шесть блиндажей, а также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены четыре миномета 120-го калибра, добавил Астафьев.

6 января сообщалось, что солдаты Вооруженных сил РФ поразили живую силу украинской армии на донецком направлении. ВСУ потеряли здесь более 280 военнослужащих и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire.

Днем ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю с 30 декабря по 5 января на донецком направлении российские силы отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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