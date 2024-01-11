Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого Театра России Юрия Соломина в связи с его кончиной.

В своем Telegram-канале в четверг, 11 января, градоначальник назвал Соломина легендарным актером, режиссером и педагогом, внесшим огромный вклад в развитие отечественного театра и кино, сообщается на сайте kp.ru.

«Творчество Юрия Мефодьевича — это целая эпоха в истории Малого театра. Его замечательные работы на большом экране оставили яркий след в душе миллионов зрителей и обогатили золотой фонд нашего кино», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина. Он назвал кончину актера тяжелой, невосполнимой утратой для отечественной культуры, для всей России, передает RT.

О смерти худрука Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы на понедельник, 15 января, сообщает телеканал «Звезда».

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.