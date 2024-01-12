К «Восточному» выходу: как умер фигурант по делу о хищениях на космодроме

Дело одного из основных фигурантов скандального расследования о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергея Волкодава может быть закрыто «по нереабилитирующим обстоятельствам», полагают опрошенные «Известиями» юристы. Сообщения о смерти бывшего руководителя компании «Цветлит» (занималась поставками кабельно-проводниковой продукции для космодрома) появились 11 января. Покойный бизнесмен обвинялся в хищении миллиарда рублей у Спецстроя и Минпромторга при выполнении государственного контракта. Кроме того, в отношении бизнесмена было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Несмотря на это, он пытался добиться пересмотра приговора по одному из вменяемых ему обвинений и поэтому находился в Москве. Как утверждают источники «Известий», Волкодав регулярно направлял жалобы на решения суда и свое нахождение под арестом, из-за чего считался «конфликтным». В этот же день УФСИН распространило сообщение, в котором сообщило: информация о том, что осужденный скончался от травмы во время содержания под стражей, не соответствует действительности. При этом ряд других источников «Известий» сообщили, что причиной смерти стала гематома.

Хищения на «Восточном»

Как утверждают собеседники «Известий», фигуранта дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» доставили в ГКБ № 13 Москвы из одного из столичных СИЗО с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». По данным источников, скончался Сергей Волкодав 11 января.

В следственном изоляторе бывший бизнесмен находился с 2022 года — он пытался добиться пересмотра одного из вынесенных ему приговоров, поэтому так и не отбыл к месту отбывания наказания.

На масштабы коррупции при строительстве «Восточного» в ноябре 2019 года обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, порядок там так и не был наведен. К концу того же года СКР направил в суд 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблениях при строительстве космодрома.

Одно из первых дел было заведено на брата Сергея Волкодава Юрия — это произошло еще в 2018-м. А спустя год следователи занялись и Сергеем. Братьев обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно материалам дела (есть у «Известий»), в 2015 году от лица предприятия «Дальспецстрой» (генподрядчик строительства «Восточного») Юрий Волкодав заключил с компанией своего брата «Цветлит» договоры на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома и объектов Минобороны.

«Им перечислили в качестве предоплаты в размере 50% за поставку кабельно-проводниковой продукции денежные средства предприятия в сумме 83,5 млн рублей и 51,2 млн рублей, поступившие из федерального бюджета в качестве авансов по госзакупкам. Они предназначались исключительно на строительство объекта — космодрома «Восточный», строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С, строительство технического комплекса площадка 2», — говорится в материалах дела.

Но деньгами Сергей Волкодав, судя по данным расследования, распорядился «по своему усмотрению».

С 2015 по 2017 год «Цветлит» поставил на склады «Дальспецстроя» кабельно-проводниковую и иную продукцию на сумму около 60,3 млн рублей — но в комплектации, не предусмотренной договором. Говорится в деле и о других случаях несоблюдения условий контракта. Ущерб от действий братьев Волкодавов оценивался в 67,7 млн рублей. Обвинение отмечало, что продукция «фактически не использовалась либо не входила в предмет изначально заключенного с компанией договора».

В 2022 году Центральный райсуд Хабаровска признал Сергея Волкодава виновным в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями — его приговорили к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы. По этому делу также осудили его брата Юрия — ему дали шесть с половиной лет колонии. Кроме того, с фигурантов взыскали 79,4 млн рублей ущерба.

В том же году Сергей был осужден еще по одному делу, связанному с космодромом, — о мошенничестве. Ущерб государству по двум эпизодам оценивался в 4,6 млн рублей и 46 млн рублей соответственно. Бизнесмен обжаловал приговор, и дело вернули в прокуратуру. Волкодава освободили, после чего он уехал из Хабаровска в Москву, но затем приговор пересмотрели. Сергея объявили в розыск и в августе 2023 года арестовали вновь.

Что будет с делом Сергея Волкодава

Несколько источников «Известий» уверены, что фигурант скончался от травмы головы, которую мог получить в камере. По их словам, там сидели рецидивисты, поэтому помещать туда впервые осужденного было нельзя.

— Перед Новым годом в камере № 309 его избил другой арестант, — утверждает один из собеседников редакции. — После избиения он несколько дней провел в СИЗО, потом его поместили в другое учреждение, где сделали трепанацию. Затем он впал в кому и 11 января в 11 часов скончался.

Волкодав регулярно подавал жалобы: по данным источника, осужденный пытался оспорить приговор и собственное нахождение под арестом, поэтому считался «конфликтным». «Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, ФСИН России и СКР с просьбой уточнить, имели ли место факты жалоб от Сергея Волкодава, а также об обстоятельствах его смерти.

11 января информацию об избиении Волкодава опровергли в УФСИН России по Москве.

«30 декабря Волкодав был направлен в Городскую клиническую больницу № 13 для проведения медицинского обследования. После получения положительного заключения о наличии тяжелого заболевания был освобожден из-под стражи следственными органами», — сообщили в пресс-службе управления.

Адвокат Светлана Гребенщикова, которая представляла интересы Сергея Волкодава в первом судебном разбирательстве, говорит, что пока она вела его дело, жалоб от него «обычно не поступало».

— Не могу комментировать, что дальше будет с его делом. Про смерть я узнала из новостей. Соболезную его родственникам, — сказала она.

Судя по всему, теперь дело Волкодава выделят в отдельное производство, пояснил «Известиям» управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов.

— Выделенное дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующему основанию, — полагает он. — При этом потребуется согласие близких родственников на такое прекращение. Если они не согласятся, расследование в отношении покойного продолжится и будет направлено в суд.