Гладков и Камкин посетили эвакуированных в федеральные медцентры белгородцев

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 11 января посетили пациентов, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации.

«Все пациенты, нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей в полном объеме. Не всегда это только один этап. Иногда необходимо пациентам, нуждающимся в протезировании, выполнять несколько этапов реабилитации. В любом случае все пациенты останутся под контролем лечащих докторов. И в дальнейшем состояние пациентов будет контролироваться. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко пациентам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, также будет оказана помощь в полном объеме», — сказал Камкин.

Как уточняется, на сегодняшний день на стационарном лечении остаются 40 человек, в числе которых 12 детей. Камкин добавил, что в результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На данный момент из 25 человек восемь находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

Заведующий отделением нейротравматологии НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России Александр Кравчук заявил, что в общей сложности в отделение поступило шесть больных, из которых двух были вынуждены экстренно оперировать. Он рассказал, что врачам даже пришлось встречать Новый год в операционной.

«В настоящее время все больные, которые были прооперированы, и те больные, которых мы наблюдаем и лечим, — в их состоянии наметилась четкая положительная динамика, они поправляются. И уже на следующей неделе мы несколько человек готовим к дальнейшим этапам лечения — это реабилитационное лечение, пострадавшие с тяжелыми видами повреждений находятся в реанимации. Также мы отмечаем, что состояние их улучшается, и надеемся на благоприятных прогноз», — отметил Кравчук.

По его словам, минно-взрывные ранения являются сложными видами ранений. Одному пациенту, которого оперировали в медучреждении, были вынуждены сделать двухстороннюю декомпрессионую трепанацию. В настоящее время состояние больного стабильно и с положительной динамикой.

«У четырехлетнего ребенка открытое ранение мягких костей черепа, проникающее. Пришлось также экстренно оперировать 31 числа, закрывать, делать пластические вещи. В настоящее время зажила первичным натяжением, и пациент — мы его готовим к дальнейшим этапам лечения», — рассказал Кравчук.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.