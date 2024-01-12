Знак зодиака Стрельцы: характеристика для женщин, мужчин и детей

Стрелец — один из самых активных и любознательных знаков зодиака. Эти прирожденные романтики позитивны, легки в общении и открыты ко всему новому. О других особенностях Стрельцов, их сильных и слабых сторонах, читайте в материале «Известий».

Общая характеристика знака Стрельцы

Стрелец — девятый знак в зодиакальном круге. Солнце находится в созвездии с 23 августа по 22 сентября. Поэтому всех рожденных в этот период астрологи причисляют к Стрельцам.

Графически Стрелец изображается в образе кентавра с луком в руках, готовым выпустить стрелу. Планета–управитель — Юпитер, самая большая в Солнечной системе. Она одарила своих подопечных пытливым умом и развитым интеллектом. А стихия Огня наделяет сильной энергетикой и высокой активностью.

С представителями созвездия астрологи ассоциируют фиолетовый цвет и карту Таро Умеренность, олицетворяющую гармонию и сбалансированность. Камнями-талисманами для Стрельцов являются аметист и сапфир.

Сильные и слабые стороны Стрельцов

Эти излучающие оптимизм люди никогда не сидят на месте. Научные проекты, путешествия, приключения — это то, что привлекает их больше всего. Они могут вдохновлять и вести за собой, собрав целую команду единомышленников.

Рожденные в конце ноября — двух первых декадах декабря находятся в вечном движении, не останавливаясь на достигнутом, и не терпят каких-либо ограничений.

Их отличает ярко выраженное стремление к независимости и любовь к свободе. Особенно это присуще мужчинам–Стрельцам. Они амбициозны, честолюбивы и никогда не позволят доминировать над собой. Их уязвимой пятой можно назвать излишнюю прямолинейность и снобизм.

Творческие и талантливые женщины-Стрельцы также живут по собственным принципам, не признавая никаких запретов. Они всегда находятся в приподнятом расположении духа, имеют тонкое чувство юмора и любят принимать гостей. К их недостаткам относятся отсутствие пунктуальности и чувства такта. Такие женщины привыкли получать, что хотят, и не видят для этого преград.

Энергичность и подвижность — отличительная черта Стрельцов с детства. Для детей, рожденных под этим созвездием, cидеть на одном месте сущее наказание. Они нередко придумывают разные развлечения, в которые вовлекают и своих сверстников.

Стрельцы в любви и отношениях

Стрельцы очень влюбчивы, они быстро увлекаются и вспыхивают от новых чувств. В отношениях Стрельцы проявляют настойчивость и не отступят, пока не добьются объекта своего обожания. С партнером они щедры на ласку, презенты и теплые слова. Музе Стрельца стоит приготовиться к не всегда оправданной ревности. Этого не избежит даже самый праведный партнер.

Главным же минусом этих романтиков является непостоянство. В погоне за чувственными наслаждениями Стрелец может часто менять свои предпочтения. Новые знакомства и смена обстановки помогают развеять скуку, которую не терпят огненные знаки.

Женщины, рожденные под созвездием Стрельца, ничуть не уступают своим зодиакальным собратьям. Эти харизматичные, энергичные и яркие дамы умеют завлекать и обольщать. У них всегда много поклонников. Часто они флиртуют просто так, не задумываясь о чувствах партнера.

В то же время Cтрельцы, как мужчины, так и женщины, способны поддерживать многолетнюю дружбу. Им, как и другим людям, нужны надежные друзья. Приятелям Стрельцов следует уважать их потребность в свободе и постоянных передвижениях. Только человека, который разделяет эти взгляды, Стрелец может назвать своим другом.

Отношение Стрельцов к семье и браку

Поспешно связывать себя узами брака Стрельцы точно не будут. На первом месте у них — карьера. Ранние браки, совершенные в юности, обычно быстро распадаются.

В браке мужчина Стрелец не склонен менять свой образ жизни. Как и раньше, он будет отправляться в путешествия, заниматься экстремальными хобби, кутить с друзьями и искать новые увлечения. Пытаться переделать Стрельца бесполезно. Нужно будет или смириться с его недостатками или стать той самой дамой из его фантазий, способной заменить ему весь мир.

Чтобы сохранить стабильные отношения, супруге мужчины-Стрельца придется постоянно развиваться, удивлять и создавать все условия для удовлетворения амбиций мужа. Эти усилия он оценит больше, чем кулинарные способности.

Женщина-Стрелец более приспособлена к семейной жизни. Она содержит дом в порядке, умеет вкусно готовить и созидает быт со свойственной ей неуемной энергией. Чтобы избежать рутины, женщины этого знака любят обновлять жилье и менять обстановку.

Работа и карьера в жизни Стрельцов

Стрельцы прирожденные лидеры. Из них выходят отличные ораторы, журналисты и телеведущие. Стрельцы прекрасно проявляют себя на ниве образования, становясь педагогами и коучами, но могут с успехом податься и в политику.

Активность и бесстрашие помогают им с легкостью осваивать и рискованные профессии. Атлеты, спортсмены, моряки, полярные исследователи — все эти профессии тоже хорошо подходят Стрельцам.

Жизненные блага они зарабатывают сами, проявляя чудеса трудолюбия. Успеха в профессиональной деятельности Стрельцы добиваются исключительно благодаря своему уму и напористости. Правда, иногда такие личности быстро выгорают, поскольку берут на себя слишком много задач.

Стрельцам, загоревшимся новой идеей или проектом, стоит трезво оценивать свои силы и не браться за всё сразу.

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