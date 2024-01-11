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Посольство РФ назвало конфискацию «Дома Москвы» в Риге грабежом и произволом

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Принятие парламентом Латвии закона, предусматривающего конфискацию «Дома Москвы» в Риге, является произволом и грабежом. Соответствующее заявление выпустило российское посольство в Латвии.

«11 января депутаты сейма Латвии в окончательном чтении утвердили закон <...>, предусматривающий конфискацию принадлежащего России здания «Дома Москвы» в центре Риги. Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство РФ предприняло демарш, уведомив латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, в числе которых компенсационные требования за причиненный материальный ущерб и убытки, принесенные остановкой деятельности «Дома Москвы».

Действия латвийских властей назвали наглядным подтверждением неготовности добросовестно выполнять международные обязательства, а также прецедентом, посылающим иностранным собственникам в Латвии сигнал, что их активы не защищены в этой стране, добавили в сообщении.

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Ранее в этот день сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о конфискации культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге в пользу государства. После вступления закона в силу всё находящееся в здании движимое имущество должно быть вывезено в течение семи дней. Кроме того, зарегистрированные там юрлица должны выбрать новый адрес.

О рейдерском захвате «Дома Москвы» 21 декабря 2023 года сообщило посольство России в Латвийской Республике. Тогда в диппредставительстве рассказали, что сотрудники латвийских спецслужб вторглись в центр, отобрали у его сотрудников средства связи, а на входе установили пост охраны. Помимо этого, с представителями «Дома» провели допросы, а в помещениях — опись имущества и компьютерной техники.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа данные действия. Тогда же дипломат рассказала о попытках латвийского сейма как можно скорее рассмотреть законопроект об экспроприации центра, являвшегося до этого собственностью Москвы.

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