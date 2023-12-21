Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Мир
Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 11
Общество
В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь
Мир
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Экономика
Курс евро впервые с 26 октября превысил 101 рубль
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть

МИД РФ пообещал дать ответ на рейдерский захват «Дома Москвы» в Риге

Захарова: рейдерское вторжение в «Дом Москвы» — акт государственного бандитизма
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИР РФ Мария Захарова в четверг, 21 декабря, заявила, что Москва не оставит без ответа рейдерский захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге.

По данным посольства России в Латвийской Республике, ранее в четверг латвийские спецслужбисты вторглись в центр, отобрали у его сотрудников средства связи, а на входе в здание установили пост охраны. Помимо этого, с представителями «Дома» провели допросы, в помещениях — опись имущества и компьютерной техники.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — приводит слова дипломата сайт российского МИДа.

По словам Захаровой, одновременно в сейме Латвии в ускоренном порядке проталкивается законопроект об экспроприации центра, являющегося собственностью Москвы.

Нападки на «Дом Москвы» были и ранее. Так, в конце октября на сайте Совета общественных организаций Латвии сообщалось, что центр планируют распустить — в сейме большинством голосов принят к рассмотрению законопроект, нацеленный на его экспроприацию. Отмечалось, что, по мнению латвийских властей, проводимые в учреждении мероприятия являются «инструментом агрессивной внешней политики и пропаганды России».

Нечестивое племя: В Латвии хотят раскопать могилы советских солдат
Страна переходит к радикальной борьбе с мемориальным наследием СССР

До этого, 18 декабря, представитель миграционного управления МВД Латвии Майра Розе заявила, что уже в скором времени из страны могут выслать около тысячи граждан РФ, не выполнивших требования для получения вида на жительство. Комментируя это, Захарова отметила, что в случае депортации россиян из Латвии РФ обеспечит их размещение и трудоустройство.

Ранее, 23 ноября, Захарова заявила, что Европейский суд по правам человека признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, став участником происходящего в стране беззакония. По ее мнению, европейские структуры продолжают закрывать глаза на подобные действия, поскольку в моду у них вошла русофобия, как и у их «западных кураторов».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023