МИД РФ пообещал дать ответ на рейдерский захват «Дома Москвы» в Риге

Официальный представитель МИР РФ Мария Захарова в четверг, 21 декабря, заявила, что Москва не оставит без ответа рейдерский захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге.

По данным посольства России в Латвийской Республике, ранее в четверг латвийские спецслужбисты вторглись в центр, отобрали у его сотрудников средства связи, а на входе в здание установили пост охраны. Помимо этого, с представителями «Дома» провели допросы, в помещениях — опись имущества и компьютерной техники.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — приводит слова дипломата сайт российского МИДа.

По словам Захаровой, одновременно в сейме Латвии в ускоренном порядке проталкивается законопроект об экспроприации центра, являющегося собственностью Москвы.

Нападки на «Дом Москвы» были и ранее. Так, в конце октября на сайте Совета общественных организаций Латвии сообщалось, что центр планируют распустить — в сейме большинством голосов принят к рассмотрению законопроект, нацеленный на его экспроприацию. Отмечалось, что, по мнению латвийских властей, проводимые в учреждении мероприятия являются «инструментом агрессивной внешней политики и пропаганды России».

До этого, 18 декабря, представитель миграционного управления МВД Латвии Майра Розе заявила, что уже в скором времени из страны могут выслать около тысячи граждан РФ, не выполнивших требования для получения вида на жительство. Комментируя это, Захарова отметила, что в случае депортации россиян из Латвии РФ обеспечит их размещение и трудоустройство.

Ранее, 23 ноября, Захарова заявила, что Европейский суд по правам человека признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, став участником происходящего в стране беззакония. По ее мнению, европейские структуры продолжают закрывать глаза на подобные действия, поскольку в моду у них вошла русофобия, как и у их «западных кураторов».