МИД РФ назвал меры помощи соотечественникам в Латвии в случае их депортации

В случае депортации россиян из Латвии РФ обеспечит их размещение и трудоустройство. Об этом 20 декабря сообщила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление представителя миграционного управления МВД Латвии Майры Розе от 18 декабря, согласно которому уже в скором времени из страны могут выслать около тысячи граждан РФ, не выполнивших требования для получения вида на жительство.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее. Я хочу, чтобы они об этом знали», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не бросает своих граждан и защищает людей, над которыми издеваются по национальному признаку.

По ее словам, если латвийские власти всё же предпримут действия по депортации российских граждан, Россия будет добиваться осуждения данных мер со стороны международного сообщества.

Ранее, 23 ноября, Захарова отметила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, став участником происходящего в стране беззакония. По ее мнению, европейские структуры продолжают закрывать глаза на подобные действия, поскольку в моду у них вошла русофобия, как и у их «западных кураторов».

За месяц до этого, 23 октября, временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков заявил «Известиям», что с января по сентябрь 2023 года количество обращений в посольство РФ о переселении из Латвии в Россию увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что это связано с реализуемыми латвийскими властями дискриминационными поправками в миграционное законодательство.

5 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать с 2 сентября.