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Сейм Латвии разрешил конфискацию «Дома Москвы» в Риге

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Фото: ТАСС/Василий Шитов
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Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о конфискации культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге в пользу государства. Об этом в четверг, 11 января, сообщает портал национального Гостелерадио LSM.Iv.

После вступления закона в силу всё находящееся в здании движимое имущество должно быть вывезено в течение семи дней. Кроме того, зарегистрированные там юрлица должны выбрать новый адрес, говорится в публикации.

План дальнейших действий со зданием правительство страны представит сейму до 31 марта. Согласно одной из версий, оно может быть продано, а вырученные средства от его реализации могут быть направлены Украине.

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О рейдерском захвате «Дома Москвы» 21 декабря 2023 года сообщило посольство России в Латвийской Республике. Тогда в диппредставительстве рассказали, что сотрудники латвийских спецслужб вторглись в центр, отобрали у его сотрудников средства связи, а на входе установили пост охраны. Помимо этого, с представителями «Дома» провели допросы, а в помещениях — опись имущества и компьютерной техники.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа данные действия. Тогда же дипломат рассказала о попытках латвийского сейма как можно скорее рассмотреть законопроект об экспроприации центра, являвшегося до этого собственностью Москвы.

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