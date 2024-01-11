Народный артист РФ Герасимов назвал Соломина удивительным человеком

Советский и российский актер театра и кино Евгений Герасимов 11 января в беседе с «Известиями» рассказал о знакомстве с народным артистом СССР Юрием Соломиным и назвал его человеком удивительной теплоты и таланта, полностью отдавшемся культуре и творчеству.

«Удивительной теплоты, скромности, порядочности, понимания того, что он может помочь, выручить, но то, что он сделал для нашего русского репертуарного театра, переоценить невозможно. Это глыба.<...> Удивительный человек, удивительный, отдал целиком себя культуре, творчеству», — поделился Герасимов.

Он отметил, что зрители помнят и блестящие киноработы Соломина.

О смерти художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как рассказал источник «Известий», причиной смерти народного артиста СССР стал ряд осложнений после ишемического инсульта.

Прощание запланировано на понедельник, 15 января.