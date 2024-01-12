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Крипта из тени

Финансист Владислав Антонов — о том, как повлияет на рынок одобрение биржевых фондов на биткоин в США
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 10 января наконец одобрила сразу 11 заявок на листинг спотовых биткоин-ETF (торгуемых на бирже фондов, в состав которых входит криптовалюта, — аналогов российских ПИФов). Их подавали крупнейшие управляющие компании, включая BlackRock, Fidelity и Ark Invest.

Это исторический момент. Попытки легализовать биткоин-ETF неоднократно отклонялись начиная с 2013 года. Лед стал таять в 2021-м, когда SEC одобрила первые фонды на криптовалюты, но не спотовые, а фьючерсные — их стоимость зависит от производных инструментов, а не напрямую от цены биткоина. Поэтому январское решение Комиссии по ценным бумагам и биржам — настоящий прорыв.

Однако, заявляя об одобрении ETF на криптовалюту, председатель SEC Гэри Генслер, ярый критик цифровых активов, сделал оговорку, что это не означает «одобрения или поддержки самого биткоина». Для защиты инвесторов были введены меры, включая требования о полном раскрытии информации, а также надзор со стороны Комиссии за торгующимися фондами.

Регулятор открыл дверь институциональным инвесторам, но дал сигнал: «SEC изменит правила игры в любой момент, если будет до чего докопаться». Если поток средств в фонды окажется большим, то комиссии придется очень аккуратно проводить регуляторные настройки, чтобы инвесторы не понесли убытки.

Рынок воспринял произошедшие изменения двойственно. С одной стороны, инвесторы наконец получили доступ к биткоину через привычный инструмент. С другой — регулятор явно настроен скептически.

К тому же ожидания положительного решения регулятора многие участники рынка уже заложили в цену главной криптовалюты. За 2023 год она подорожала на 156%, до $42,2 тыс. После анонса SEC курс биткоина обновил исторический максимум, превышая в моменте $48 тыс.

Но мы видим, что участники рынка стали «переливать» крипту из биткоина в эфириум. Курс последнего вырос до $2,6 тыс. В ожидании одобрения эфириум-ETF внимание переключилось на него. Пока биткоин консолидируется, эфир может подорожать до $3,3 тыс. к 20 января.

В долгосрочной перспективе запуск спотовых ETF может всё же оказать заметное влияние на рынок биткоина. Появление более доступного для инвесторов продукта притянет новые средства и увеличит спрос. Однако реализация этого потенциала во многом зависит от дальнейших действий регулятора и готовности институциональных инвесторов вкладываться в актив, который SEC пока не признает в полной мере.

Эксперты из Glassnode оценили потенциальный приток средств в криптоиндустрию после запуска биткоин-ETF в $70 млрд. Это большая сумма (порядка 3,7% от всей капитализации рынка).

Предполагается, что капитал начнет перетекать в спотовые биткоин-ETF из двух основных источников — традиционного фондового рынка и рынка золота. Из первого может поступить $60,6 млрд, из второго — $9,9 млрд. При этом неизвестно, за какой период ожидается такой приток средств — неделю, месяц или год.

Скорее всего, сразу после одобрения биткоин-ETF объем инвестиций будет расти постепенно. Институциональным и частным инвесторам потребуется время, чтобы вникнуть в новый инструмент и оценить риски.

По нашим оценкам, для диверсификации портфеля инвесторы могут направить на крипторынок от 2,5 до 5% мирового фондового рынка объемом $109 трлн. Это от $2,75 трлн до $5,5 трлн.

Несомненно, сам факт появления регулируемого способа инвестирования напрямую в биткоин станет важной вехой для отрасли майнинга и криптовалют. Это означает признание цифровых активов государством. Событие может стать первым шагом для более масштабного, сбалансированного и прогрессивного регулирования рынка не только в США, но и по всему миру. Даже в России уже есть продвижения в этом направлении — например, в прошлом году у нас заработала Ассоциация промышленного майнинга.

Автор — финансовый аналитик BitRiver

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