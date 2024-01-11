Знак зодиака Дева: характеристика для женщин, мужчин и детей

Девы производят чрезвычайно благоприятное впечатление на всех, кто с ними общался. Представители этого знака очаровательны, вежливы и нетребовательны. Однако они могут быть жестки и крайне расчетливы. Об особенностях Дев, их сильных и слабых сторонах, читайте в материале «Известий».

Общая характеристика знака Дева

Знак зодиака Дева принадлежит к стихии Земля и перенимает у нее все монументальные свойства. Солнце находится в созвездии с 23 августа по 22 сентября. Поэтому всех рожденных в этот период астрологи причисляют к Девам.

Графически Дева изображается юной девушкой со снопом пшеничных колосьев или пальмовой ветвью в руках. Планета-управитель — Меркурий, который позволяет людям использовать свои интеллектуальные способности в большей мере, нежели это способны делать иные знаки.

С представителями созвездия астрологи ассоциируют серебряный цвет и карту Таро Отшельник, олицетворяющую благоразумие и мудрость. Камнями-талисманами для Девы являются оливин и горный хрусталь.

Сильные и слабые стороны Девы

В большинстве своем Девы умны, причем наделены как логикой, так и интуицией. Они прагматичны, рассудительны, наблюдательны, имеют трезвый взгляд на мир и хорошо адаптируются к любой обстановке. Обычно Девы предпочитают держаться в тени, не привлекая к себе лишнего внимания. Из-за этого они часто остаются недооцененными, особенно со стороны тех, кто их плохо знает.

Девы имеют собственную точку зрения на многие вопросы, но не будут сотрясать воздух, доказывая свою правоту. Из состояния равновесия их могут вывести только проявления вульгарности и несправедливости. Тогда Девы будто теряют привычную систему координат, опускаясь до резких язвительных замечаний, в результате чего теряют друзей и близких людей. Но подобное происходит не часто.

В силу уравновешенного характера мужчины-Девы редко решаются на отчаянные поступки. Такой мужчина расчетлив и вдумчив, умеет сохранять самообладание даже в экстремальной ситуации. Ему проще держать ситуацию в своих руках, чем плыть по течению. Еще одна отличительная черта — любовь к планированию и внимание к мелочам. Также мужчину-Деву отличает хорошая память. Он никогда не забывает о важных событиях и датах.

Женщина-Дева обладает тем же набором качеств. Это строгий учитель и мудрая сова в одном флаконе. Склонность всё предвидеть и просчитывать наперед помогает ей абсолютно во всех сферах жизни. Поэтому можно смело следовать ее советам и не бояться за последствия.

Организованность и прагматизм в Девах развиваются с раннего детства. Такой ребенок стремится к идеалу и часто опережает сверстников в развитии. Маленьким представителям знака свойственны вежливость, тактичность и чувство юмора, а развитая способность к логическому мышлению позволяет общаться со взрослыми на равных.

Дева в любви и отношениях

Девы не выносят давления и не признают чужое превосходство. Им нужны равноправные и искренние отношения. Они надежны, умеют дружить и любить по-настоящему. Вы всегда можете обратиться за помощью, а Дева не пропадет из виду даже в трудных ситуациях.

Чаще всего у Дев много приятелей, но близких друзей можно пересчитать по пальцам. Но эта дружба настолько тесная, что может заменить общение с сотней человек. Представители этого знака очень избирательны и в любовных отношениях. Узнать же об их истинных чувствах довольно сложно, поскольку Девы умеют их хорошо скрывать.

Так, глядя на женщину-Деву, может показаться, что ее сердце — кусок льда, а взгляд способен заморозить каждого. Но на самом деле за внешним холодом скрывается пылкая и страстная натура. Дева — прекрасная подруга, всегда готовая выслушать и прийти на помощь. Выбрать же партнера для жизни ей сложно из-за постоянных расчетов. Она рационально относится к чувствам, и свидание с ней будет скорее напоминать собеседование, нежели романтическую встречу. Идеальным спутником для нее будет тот, кто сможет гарантировать стабильность и благополучие по жизни.

Не менее требовательны в делах сердечных и мужчины-Девы. Больше всего они боятся глупых, меркантильных и беспомощных женщин. Мужчины этого знака обратят внимание на остроумную, уверенную в себе женщину, которая не тратит лишние деньги на одежду и украшения, но способна обеспечить уют и составить достойную пару в интеллектуальных баталиях.

Самые гармоничные отношения у Дев возникают с Раком, Рыбами и Скорпионом. Неплохой союз получается с Тельцами и Козерогами.

Отношение Дев к семье и браку

Девы вступают в брак, только когда чувствуют полную готовность к семейной жизни. Хотя бывают и ранние браки, совершенные по большой влюбленности или глупости. Но в целом Девы не спешат идти в загс, даже имея постоянного спутника, так как хотят убедиться в его надежности.

В быту Девы невероятные аккуратисты. Они отличаются стремлением к порядку и не терпят небрежности. При этом готовы взять часть домашних обязанностей на себя. Мужчина, рожденный под этим созвездием, сам прекрасно справится с немытой посудой или пыльным ковром. Он всегда поможет по хозяйству и готов лично заниматься закупками, разбираться в ценах на электроэнергию или продукты.

Женщины-Девы, как и мужчины этого знака, также очень трепетно относятся к дому. Они отличные хозяйки. А их дом — полная чаша, где всегда найдется место друзьям или внезапно приехавшим родственникам. Несмотря на то что такие женщины редко выбирают роль домохозяек, их домочадцы всегда опрятны, накормлены, а дети отправляются в школу с выученными уроками.

Для своих детей Девы — не просто родители, а наставники. Им нравится учить ребенка, направлять его и быть для него опорой. Уже с младенчества родители-Девы приучают своих отпрысков к самостоятельности и очень радуются, наблюдая за их успехами.

Работа и карьера в жизни Девы

Энергичные и практичные Девы редко сидят без дела. Даже в сложных жизненных обстоятельствах они не сложат руки, а возьмутся за любую работу. В коллективе их уважают и ценят, так как Девы добросовестно справляются со своими обязанностями, не стремясь переложить их на других сотрудников.

Девы трудолюбивы до фанатизма и знают о своей профессии абсолютно всё. Из них получаются хорошие предприниматели, наставники, учителя и психологи. Женщины этого знака любят считать деньги, поэтому их часто можно встретить в бухгалтерии или на кассах. Благодаря трудолюбию карьера у Дев чаще складывается гораздо удачнее, чем личная жизнь.

Продуманные и циничные Девы слишком безотказны, когда их просят поработать за других или задержаться на рабочем месте на час-другой. Девы осознают, что ими пользуются, но ничего не могут с собой поделать. Чтобы не попасть в зависимость, им стоит жестче отстаивать свои личные границы.

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