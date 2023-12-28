Гороскоп для Девы на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

Представители зодиакального знака Дева — личности рациональные, стремящиеся к идеалу. Они любят просчитывать свои действия и строить планы. «Известия» рассказывают, чего ждать Девам в новом 2024 году и на что обращать внимание в разных сферах жизни.

Любовный гороскоп для Девы на 2024 год

В 2024 году рассудительным Девам придется искать баланс между разумом и чувствами, ведь водоворот страстей накроет их с головой. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака не медлить с выбором партнера и не позволять сомнениям брать верх. Это время, когда сердце становится не менее мудрым советчиком, чем голова.

Девам, которые уже обрели свою вторую половинку, рекомендуется немного отвлечься от житейских забот и подарить партнеру нежность и заботу. 2024 год отлично подходит для помолвки, но свадьбу представителю знака земли лучше играть в один из последних двух месяцев.

Финансовый гороскоп для Девы на 2024 год

Астрологи предостерегают Дев — в начале года придется потуже затянуть пояса и спланировать финансы. Существует риск вступить в конфликт с коллегами по работе, поэтому представителям знака лучше быть сдержанными и терпеливыми.

Зато летние месяцы сулят Девам прибыльные проекты и масштабные покупки. В 2024 году лучше не брать займы и не давать в долг, потому что финансовое положение и без того будет нестабильным. Неудачи не должны останавливать Деву — шаг за шагом она всё равно придет к поставленным целям.

Гороскоп по здоровью для Девы 2024

В новом году Девам рекомендуется быть осторожными с операциями и косметологическими процедурами. С января по апрель по возможности лучше избегать вмешательств в работу организма. Также астрологи предупреждают Дев, что нужно внимательно следить за питанием и не забывать проходить диспансеризацию, иначе 2024 год может преподнести неприятные сюрпризы.

С августа по ноябрь особенно нужно следить за ментальным состоянием, поскольку Дев подстерегают депрессии и другие душевые заболевания. Если заблаговременно позаботиться о своем состоянии и давать себе отдых, проблем удастся избежать.

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