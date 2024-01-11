Продажи автомобилей Lada выросли вдвое в 2023 году

Продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции АвтоВАЗа.

Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%, рассказали в компании. Бестселлером рынка стала Lada Granta, продажи которой составили 206,12 тыс. единиц.

В пятерку российского авторынка также вошли Lada Vesta (49,27 тыс. ед.) и семейство Niva (92 тыс. ед.).

Среди коммерческих моделей В-сегмента доля марки составила 99,6%, всего было реализовано 4228 таких автомобилей.

В 2024 году АвтоВАЗ планирует запустить Lada Vesta с новым силовым агрегатом (1.8 EVO и автоматической трансмиссией), возобновить выпуск Largus и начать производство e-Largus в Ижевске, восстанавливать цветовую гамму и все опции (в том числе электронную систему стабилизации ESC на Vesta) и развивать выпуск специальных модификаций, включая спортивные, битопливные автомобили с ручным управлением.

Наконец компания продолжит работу над новыми моделями, включая Lada Iskra, старт производства которой намечен на начало 2025 года.

В 2025 году АвтоВАЗ начнет выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta. Все работы над моделью планируется завершить в 2024 году, рассказал глава компании Максим Соколов.