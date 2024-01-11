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Госдума получила 100 автомобилей Lada Vesta для чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В автопарк Госдумы вошли 100 новых автомобилей Lada Vesta, которыми будут пользоваться депутаты. Об этом рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании.

По словам Соколова, на госзаказы пришлось более 100 тыс. автомобилей Lada. Скоро чиновники начнут получать автомобили новой модели Lada Aura, которая построена на базе Vesta. Первая партия таких машин отправится сотрудникам Министерства финансов РФ.

«Глава Минфина Антон Силуанов был первым, кто сел за руль Lada Aura после команды АвтоВАЗа. Это было на Петербургском экономическом форуме. И министерским решением заказал первую опытную партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу года, сейчас проходит процесс передачи автомобилей для сотрудников Министерства финансов. Один такой автомобиль, я точно знаю, стоит перед Советом Федерации», — отметил глава АвтоВАЗа.

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В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд до 2026 года. Под ним будут представлены иностранные модели в сегментах C и D.

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