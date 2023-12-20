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Госдума не будет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом. Об этом «Известиям» сообщили источники в нижней палате и подтвердили сами депутаты. Если они не согласятся использовать предложенные авто, им придется оплачивать топливо за свой счет.

«С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — рассказала «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат подтвердила, что власти всех регионов уведомили, что с 2024 года необходимо использовать автотранспорт исключительно отечественного производства, рекомендованный Министерством промышленности и торговли РФ. Это в том числе машины Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

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Ранее, 19 декабря, СМИ сообщили о том, что в органы исполнительной власти регионов поступило письмо руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, в котором со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина предлагается с 1 января 2024 года всех депутатов пересадить на автомобили отечественных производителей.

Еще 3 августа президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности обсудил переход российских чиновников на авто отечественного производства. Глава государства подчеркнул, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в РФ.

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