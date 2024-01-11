В Москве возбудили дело после ДТП с участием поэта Рубинштейна
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал поэт Лев Рубинштейн. Об этом 11 января сообщил источник «Известий».
«Водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту, который ее переходил, и сбил его. Личность автомобилиста уже установлена. Мера пресечения ему пока не избиралась», — сообщил собеседник.
ДТП произошло 8 января, после аварии 76-летнего пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное, сообщил источник «Известий».
9 января департамент транспорта Москвы сообщил, что сбивший поэта водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Авария попала в объективы камер видеонаблюдения. Дептранс добавил, что за собственником автомобиля в течение последних 12 месяцев зафиксированы 19 нарушений правил дорожного движения.
Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».