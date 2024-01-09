Льву Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве
Поэту и публицисту Льву Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное. Об этом 9 января сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, Рубинштейну диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Отмечается, что осложнением стал отек мозга.
Ранее в этот день сообщалось, что поэта сбил автомобиль в Москве. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Рубинштейн родился в столице в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Рубинштейну 76 лет.