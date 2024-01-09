Дептранс Москвы сообщил подробности ДТП с участием поэта Рубинштейна
Водитель, сбивший в Москве поэта Льва Рубинштейна, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Об этом 9 декабря сообщил департамент транспорта российской столицы в своем Telegram-канале.
Авария попала в объективы камер видеонаблюдения. Как следует из кадров, пешеход переходил дорогу, один из автомобилей его пропустил. На второй полосе мужчину сбила иномарка, водитель не снизил скорость при приближении к переходу.
Автомобиль остановился только после того, как сбил человека.
«8 января на улице Образцова, в районе дома 9, водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна», — уточнили в ведомстве.
Дептранс добавил, что за собственником автомобиля в течение последних 12 месяцев зафиксированы 19 нарушений правил дорожного движения.
ДТП произошло 8 января, после аварии 76-летнего пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное, сообщил источник «Известий».
Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».