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Аналитики сообщили о снижении потенциальной налоговой нагрузки на вкладчиков

Почта Банк: в шесть раз меньше вкладчиков заплатят налог после повышения ставки ЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 16% в декабре прошлого года снизило потенциальную налоговую нагрузку на россиян: необлагаемый доход для налога по вкладам за 2023 год увеличился вдвое — с 75 тыс. до 150 тыс. рублей. Как рассказали «Известиям» 11 января в Почта Банке, по расчетам аналитиков финансовой организации, по итогам 2023-го число вкладчиков, которые должны будут заплатить налог на доходы с депозитов, снизилось в шесть раз.

В банке напомнили, что в текущем году россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов, накопительных и других счетов, по которым начисляются проценты. Для расчета налога будет учитываться наивысшее значение ключевой ставки на первое число каждого месяца за весь год, объяснили там. Так как по итогам 2023-го этот показатель максимально составил 15% (по состоянию на 1 декабря 2023 года), то необлагаемая налогом сумма будет равна 150 тыс. рублей. В результате вкладчики заплатят налог 13% только с суммы, превышающей 150 тыс. рублей, объяснили в кредитной организации. Аналитики уточнили, что при расчете налога будет учитываться не размер депозитов, а сумма полученного дохода по процентам. При этом заплатить налог на процентный доход, полученный в прошлом году, граждане должны будут до 1 декабря 2024 года.

«По нашей оценке при сохранении высокого уровня ключевой ставки текущий год вполне может стать рекордным по росту привлеченных средств населения в банках. Сегодня вклады остаются надежным и предсказуемым способом вложения денег. Доходность по ним находится на пиковых значениях», — отметил заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Он посоветовал обратить внимание на краткосрочные и среднесрочные вклады. По словам Охорзина, они отличаются оптимальным сочетанием срока размещения и привлекательных ставок и позволяют зафиксировать высокую доходность и при этом гибко управлять своими сбережениями в случае изменения ситуации на рынке.

В финансовой организации также подчеркнули, что вкладчикам не нужно самостоятельно рассчитывать налог и декларировать доход, так как банки предоставят информацию в ФНС России, а налоговая служба произведет расчет налога и направит уведомление в личном кабинете ФНС или по почте.

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Накануне сообщалось, что, согласно статистике Центробанка РФ, россияне положили рекордный объем денег на вклады. За январь–ноябрь 2023-го показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что основным фактором роста объема средств граждан на вкладах стало повышение процентной ставки.

В середине декабря 2023 года российские банки улучшили условия размещения вкладов для своих клиентов и подняли ставки. Такое решение финансовые организации приняли после повышения Центробанком РФ 15 декабря ключевой ставки до 16% годовых.

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