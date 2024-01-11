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Завод «Москвич» раскрыл результаты продаж в 2023 году

«Москвич» за 2023 год реализовал более 15,3 тыс. автомобилей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автозавод «Москвич» с момента старта продаж в марте 2023 года реализовал более 15,3 тыс. автомобилей, в том числе более 1,5 тыс. электромобилей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия, передает аналитическое агентство «Автостат».

По словам представителей автозавода, дилерам было отгружено почти 19 тыс. автомобилей «Москвич». При этом доля продаж госсектору не превышает 10% от общего объема, отметили на предприятии.

Самая доступная модель завода, «Москвич 3», сейчас стоит от 2,22 млн рублей. Электрокроссовер «Москвич 3е» стоит от 3,95 млн рублей, а лифтбэк «Москвич 6» — от 2,63 млн рублей. В первой половине 2024 года планируется начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а к концу года состоится дебют кроссовера D-класса «Москвич 8».

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В 2024 году «Москвич» планирует выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. Об этом в ноябре прошлого года сообщал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков. Компания планирует расширять дилерскую сеть, к концу 2023 года в 51 городе страны были открыты 82 автосалона.

Автомобили «Москвич 6» в новой максимальной комплектации «Техно» появятся у российских автодилеров во второй половине января. Цена «Москвича 6» в новой топовой комплектации составит 3,12 млн рублей.

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