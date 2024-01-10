Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер сценарист «Адъютанта его превосходительства» Игорь Болгарин
Общество
В сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили останки
Армия
Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»
Мир
На Украине назвали опасными последствия насильственной мобилизации в Одессе
Мир
Президент Литвы объявил о передаче Украине бронетранспортеров М577
Происшествия
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Общество
VACÍO сообщил о желании изменить жизнь и вектор творчества
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Мир
В МИД РФ сообщили о препятствиях к подготовке выборов президента РФ за рубежом
Общество
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах строить рыбзаводы
Общество
Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Мир
Украинцы в ФРГ отказались работать в ресторане и решили жить на пособия
Мир
Беспорядки вспыхнули в столице Папуа – Новой Гвинеи
Мир
Американец получил $25 млн компенсации за 44 года тюрьмы по ложному обвинению

Названы сроки выхода в продажу самого дорогого «Москвича 6»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобили «Москвич 6» в новой максимальной комплектации «Техно» появятся у российских автодилеров во второй половине января. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева.

Цена «Москвича 6» в новой топовой комплектации составит 3,12 млн рублей. Доплата относительно версии «Бизнес» с таким же силовым агрегатом составит 140 тыс. рублей. Новинка отличается диодной полосой, соединяющей фары, и самыми большими колесными дисками диагональю 18 дюймов в черном цвете.

Список оснащения «Москвича 6» пополнился системой контроля слепых зон, панорамной крышей с люком, электроприводом крышки багажника, шторками безопасности, системами предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом и другими опциями. Лифтбэк оснащен 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее компания «АвтоВАЗ» начала продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW — 825 л до подоконной линии.

Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024