Названы сроки выхода в продажу самого дорогого «Москвича 6»

Автомобили «Москвич 6» в новой максимальной комплектации «Техно» появятся у российских автодилеров во второй половине января. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева.

Цена «Москвича 6» в новой топовой комплектации составит 3,12 млн рублей. Доплата относительно версии «Бизнес» с таким же силовым агрегатом составит 140 тыс. рублей. Новинка отличается диодной полосой, соединяющей фары, и самыми большими колесными дисками диагональю 18 дюймов в черном цвете.

Список оснащения «Москвича 6» пополнился системой контроля слепых зон, панорамной крышей с люком, электроприводом крышки багажника, шторками безопасности, системами предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом и другими опциями. Лифтбэк оснащен 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее компания «АвтоВАЗ» начала продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW — 825 л до подоконной линии.

Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщало аналитическое агентство «Автостат».