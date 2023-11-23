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Завод «Москвич» планирует выпустить порядка 50 тыс. автомобилей в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Москвич» в следующем году планирует выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. Об этом 23 ноября сообщил директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков в интервью «РИА Новости».

«Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год — порядка 50 тыс. автомобилей», — рассказал он.

«Москвич» планирует расширять дилерскую сеть. Отмечается, что в данный момент существует 82 центра в 51 городе страны.

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Ранее, 20 ноября, директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько сообщила, что завод «Москвич» собирается произвести около 27 тыс. автомобилей в 2023 году.

31 октября «Известия» ознакомились с результатами опроса сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru о лучших отечественных автомобилях всех времен. Так, 7% респондентов назвали «Москвич 412».

До этого, 19 октября, коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль сообщил, что завод намерен увеличить производство автомобилей до 50 тыс. в 2024 году. Он отметил, что также в следующем году планируется показ кроссовера D-класса «Москвич 8».

4 сентября на заводе «Москвич» открылась серийная сборка автомобилей «Москвич 6». Лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.

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