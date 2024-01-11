Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми» в сравнении с Байденом

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Айове 10 января обвинил президента Джо Байдена в хаосе, который творится в стране, чего нельзя сказать о странах под управлением такими «очень умными людьми», как Владимир Путин и Си Цзиньпин, сообщил телеканал Fox News.

Говоря об администрации Байдена, Трамп не уставал повторять о хаосе, в который погрузилась страна из-за действующего президента.

«Сейчас у них хаос. У них хаос на границе. У них хаос в армии, но люди постепенно просыпаются. Посмотрите на сегодняшний день, когда Хантер Байден входит в конгресс и просто садится, и на тот бедлам, который был устроен. Сегодня у вас хаос. У нас, я думаю, его стало больше с Джо Байденом. Он не может связать двух предложений. И он представляет нас в ядерном вопросе наряду с [президентом РФ Владимиром] Путиным, председателем КНР Си Цзиньпинем и всеми этими очень умными людьми», — сказал Трамп.

Лидер Республиканской партии добавил, что «большая часть хаоса» во время его первого президентского срока «была вызвана тем, что демократы постоянно преследовали [его]».

Дональд Трамп неоднократно делал реверансы в адрес российского лидера и председателя КНР. В сентябре 2022 года он назвал российского лидера и председателя Китая умными руководителями. Трамп отметил: когда он называет лидеров КНР и РФ жесткими и умными, в СМИ происходит «взрыв».

В феврале 2022 года Трамп заявил, что Путин — умный лидер, а нынешняя американская администрация глупа. По его словам, на решение российского лидера начать спецоперацию в Донбассе повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.

До этого 45-й президент США назвал гениальным решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По его словам, этот шаг Москвы был очень разумным. Путина Трамп при этом назвал «крепким орешком», у которого «большое обаяние и много гордости». Экс-президент США отметил, что российский лидер любит свою страну, и добавил, что отлично ладил с ним.