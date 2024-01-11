WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований. Об этом в среду, 10 января, сообщили на сайте WCF.

«По итогам заседания правления Всемирной федерации керлинга принято решение продолжить отстранение Беларуси и России от участия в чемпионатах мира по керлингу до конца сезона‑2023/24», — говорится в заявлении WCF.

Ассоциации были исключены из международных соревнований на основании правила, которое гласит, что «правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия».

Ранее, 2 сентября 2023 года, эстонский союз керлинга (ECL) отстранил от международных турниров члена эстонской сборной Михаила Власова, который принял участие в соревнованиях в России. Отмечается, что Власов не может не только представлять Эстонию на международной арене, но и участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых ECL до конца сезона-2023/24.

6 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому неизбежно создание параллельных структур.