Нижняя палата парламента Италии одобрила резолюцию о продлении оказания помощи Украине, включая военную. Об этом 10 января сообщило агентство ANSA.

За резолюцию проголосовали 195 депутатов, против — 50 и еще 55 воздержались.

Члены палаты депутатов просят правительство продолжать поддерживать Украину в соответствии с уже имеющимися обязательствами или в большем объеме, если это будет согласовано в рамках НАТО и ЕС.

Перед голосованием позицию правительства по поводу необходимости продолжения помощи Украине изложил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он уточнил, что в новом пакете военной помощи Киеву содержатся материалы исключительно оборонительного назначения. Он отметил, что надеется на то, что следующий транш сможет содержать гуманитарную помощь и ресурсы на восстановление Украины.

Ранее в этот день Крозетто назвал ключевым 2024 год для российско-украинского конфликта. По его словам, контрнаступление Украины не принесло желаемых результатов — киевские войска сталкиваются с новой военной зимой и будут противостоять ожидаемой реакции России с запуском ракет и беспилотников.

Кроме того, телеканал CNN накануне также заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, об этом свидетельствуют интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.