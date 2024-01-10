Контрнаступление украинских войск в 2023 году не принесло желаемых результатов, новый год будет ключевым для конфликта, заявил 10 января министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Летнее контрнаступление Украины, к сожалению, не принесло желаемых результатов — киевские войска сталкиваются с новой военной зимой и будут противостоять ожидаемой реакции России с запуском ракет и беспилотников», — отметил он в палате депутатов итальянского парламента, его слова привела итальянская газета Il Foglio.

По его мнению, контрнаступление не позволило освободить значительные территории. Он считает, что 2024 год будет ключевым для украинского кризиса из-за серии выборов в России, США и Европе.

«Россия, хотя и не достигла желаемых целей, похоже, не проявляет признаков ослабления. Фактор времени, который, по мнению некоторых, работал в пользу Киева, теперь, похоже, более благоприятен для Москвы», — заключил Крозетто.

Накануне телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, — знаменует серьезный перелом в конфликте.

Ранее, 4 января, бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу. Он отметил, что западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, поскольку решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.