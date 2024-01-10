Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае провокации
Общество
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Общество
Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре
Сюжет:

В минобороны Италии назвали ключевым 2024 год для российско-украинского конфликта

Министр обороны Италии: 2024 год — ключевой для российско-украинского конфликта
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контрнаступление украинских войск в 2023 году не принесло желаемых результатов, новый год будет ключевым для конфликта, заявил 10 января министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Летнее контрнаступление Украины, к сожалению, не принесло желаемых результатов — киевские войска сталкиваются с новой военной зимой и будут противостоять ожидаемой реакции России с запуском ракет и беспилотников», — отметил он в палате депутатов итальянского парламента, его слова привела итальянская газета Il Foglio.

По его мнению, контрнаступление не позволило освободить значительные территории. Он считает, что 2024 год будет ключевым для украинского кризиса из-за серии выборов в России, США и Европе.

«Россия, хотя и не достигла желаемых целей, похоже, не проявляет признаков ослабления. Фактор времени, который, по мнению некоторых, работал в пользу Киева, теперь, похоже, более благоприятен для Москвы», — заключил Крозетто.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Накануне телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, — знаменует серьезный перелом в конфликте.

Ранее, 4 января, бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу. Он отметил, что западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, поскольку решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024